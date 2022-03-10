İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir defterine ne yazdı?

10 Mart 2022 Perşembe, 09:26

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Herzog, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANITKABİR DEFTERİ'NE YAZDI

Anıtkabir Özel Defteri`ni de imzalayan Herzog, deftere şunları yazdı:

"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk`ü ebedileştiren bu tarihi mekânı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık. Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca işbirliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım"

İBRANİCE NOT

Herzog, Anıtkabir defterine İbranice olarak; "Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın; barış için çalışın, barışın ardından koşun" notunu düştü. Bu notun Zebur'dan bir alıntı olduğu ifade edildi.