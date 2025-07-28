İsrail’de ‘pedofiliden’ gözaltına alınan Dışişleri personeline ilişkin açıklama geldi: ‘Diplomat değil, üç haftalığına görevlendirildi’

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, geçtiğimiz cuma günü Tel Aviv şehrinin Frishman plajında 29 yaşındaki bir kişi, telefonuyla 13 yaşındaki kız çocuklarının görüntüsünü alıyordu. Görgü tanıklarının ifadesine göre soyunma kabinindeki birinin olayı fark ederek çığlık atması üzerine polisler görüntüyü çekeni gözaltına aldı. İsrail basınında bu kişinin Türk büyükelçilik çalışanı olduğu yazıldı.

Paylaşılan belgelere göre Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği, Ö.S.K. adlı bu kişiyi teslim almak ve büyükelçilik binasında ‘hapis tutmak’ için İsrail’e başvuruda bulundu. Büyükelçilik, yargı süreçlerinde Ö.S.K’nin hazır edileceğinin garantisini verdi. Ancak bu talebe yanıt gelmedi.

15 TEMMUZ GAZİSİ

Ö.S.K’nin sosyal medya hesaplarına bakıldığında profil yazısına İngilizce bir şekilde, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı” yazdığı görüldü. Bu kişi aynı zamanda 15 Temmuz 2021'de, dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın paylaşımında yer aldı. Bakan Yardımcısı Kıran, fotoğrafı, “Bakanlığımızda birlikte görev yapmaktan onur duyduğumuz 15 Temmuz gazilerimizle” notuyla paylaştı.

Ö.S.K. ise bu paylaşımı alıntılayarak, “Sayın Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Bey’e, bizleri bu onurlu ve gururlu günümüzde yalnız bırakmadığı, her daim bir telefon kadar yakın olduğu için çok teşekkür ederiz” yanıtını verdi. Bu isim 15 Temmuz gazileri listesinde de yer aldı.

‘DİPLOMAT DEĞİL’

Cumhuriyet, yaşanan olayı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına sordu. Kaynaklar, söz konusu kişinin diplomat olmadığını, kançılarya (elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer) binasının taşınması sırasında üç haftalığına görevlendirildiğini ifade etti.

Kaynaklar, kişinin iddiaları reddettiğini belirterek, “Mahkeme sürecini yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kendisine de konsolosluk hizmeti zaten sağlanıyor. Gerekmesi halinde Türkiye’de de soruşturma başlatılacaktır” açıklamasını yaptı.