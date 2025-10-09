İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul’da

Gazze'ye yardım götürmek isteyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskında aralarında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi İsrail güçlerince alıkonulmuştu.

Milletvekilleri Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye sınır dışı edildi.

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU MİLLETVEKİLLERİ İSTANBUL'DA

Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarının sonucunda İsrail'den alınan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sema Silkin Ün hapishaneye sevk edilecekken kendilerini havalimanında bulduklarını söyledi.

DİĞER 18 TÜRK CUMA GÜNÜ GELECEK

Yurda dönen üç milletvekili ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli diğer 18 Türk vatandaşının da cuma günü Türkiye'de olacağını duyurdu.

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz."