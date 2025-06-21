İsrail-İran savaşına karşı Türkiye'den protestolar: ABD ve İsrail’e öfke, NATO’ya tepki...

İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesisleri ve askeri hedefleri vurmasıyla başlayan saldırılar sürerken, Türkiye’nin dört bir yanında protestolar yayılıyor. İstanbul, Adana, Eskişehir ve Tunceli başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen eylemlerde, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’daki askeri varlığına karşı sert tepkiler yükseldi.

Emek Partisi (EMEP) ve Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla düzenlenen eylemlerde “Katil ABD ve İsrail yenilecek, direnen halklar kazanacak” sloganları öne çıktı. Yurttaşlar, NATO üslerinin kapatılmasını ve İsrail’le tüm diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini istedi.

İSTANBUL:“KATİL İSRAİL, İŞBİRLİKÇİ AKP”

İstanbul’un Esenyurt, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde bir araya gelen eylemciler, emperyalist ve siyonist saldırganlığa karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı. Şişli Pangaltı Metro çıkışında toplanan kalabalık, “NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın”, “Soykırımcı İsrail’e tam ambargo” gibi dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan EMEP İstanbul İl Yöneticisi Hazan İlik, İsrail’in saldırılarının ABD desteğiyle sürdüğünü ve bölgedeki halklara yönelik topyekûn bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

İlik, Türkiye'nin emperyalist planlara dahil olduğunu belirterek, NATO üyeliği, İncirlik ve Kürecik üslerinin bu saldırganlığın parçası haline geldiğini vurguladı. Erdoğan’ın “iç cephe” çağrısını ise halkın taleplerini bastırma girişimi olarak değerlendirdi.





ADANA: “KINAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Adana’da Emek ve Demokrasi Güçleri İnönü Parkı’nda düzenlediği eylemde İsrail'in İran’a yönelik saldırıları kınandı. EMEP İl Başkanı Sevil Aracı yaptığı konuşmada, “Mersin Limanı’na yanaşan İsrail gemisi Vela, AKP’nin sözde kınamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor” dedi.

Aracı, İran halkının hem emperyalist müdahaleye hem de mollaların baskıcı rejimine karşı mücadele ettiğini hatırlatarak, İsrail'e karşı çıkmanın bu rejimi desteklemek anlamına gelmediğini ifade etti.

TUNCELİ: “BARBARLIĞA KARŞI HALKLAR KAZANACAK”

Tunceli'de yapılan eylemde EMEP İl Başkanı Ergin Tekin konuştu. Tekin, “AKP-MHP iktidarı, emperyalist iş birlikleriyle dışarıda taşeronluk yaparken, içeride iç cephe söylemiyle milliyetçiliği körüklüyor. Bu ikiyüzlülük kabul edilemez” dedi. Açıklamada NATO’dan çıkılması, üslerin kapatılması ve İsrail’le tüm ilişkilerin kesilmesi talepleri tekrarlandı.

ESKİŞEHİR: “GERÇEK MÜCADELE İŞÇİ BİRLİĞİ İLE MÜMKÜN”

EMEP Eskişehir İl Örgütü’nün Kanatlı AVM önünde yaptığı basın açıklamasında, İl Başkanı Ceren Kökoğlu, Türkiye’nin emperyalist saldırganlıktaki rolünü İncirlik ve Kürecik üsleriyle örnekledi. Kökoğlu, emperyalist planlara karşı gerçek anti-emperyalist mücadelenin, uluslararası işçi sınıfı dayanışmasıyla verileceğini vurguladı.

VEKİL BAYHAN: “SARAY SÖZCÜLERİNİN GÖZYAŞI SAHTEDİR”

Esenyurt’taki eyleme katılan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, ABD’nin emperyalist müdahalelerine ve iktidarın çelişkili tutumuna sert tepki gösterdi. Bayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki konuşmasına atıf yaparak, “Saray sözcülerinin gözyaşları sahtedir. Gemileri durdurun, iş birliklerine son verin” çağrısında bulundu.

TALEPLER ORTAK

Tüm eylemlerde öne çıkan başlıca talepler şu şekilde sıralandı:

İsrail ile tüm diplomatik, askeri ve ticari ilişkiler kesilsin

Türkiye NATO’dan ayrılsın, NATO üsleri kapatılsın

ABD ve İsrail Ortadoğu’dan çekilsin

Emperyalist savaş politikalarına karşı halkların birleşik mücadelesi büyütülsün.



