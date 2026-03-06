İsrail Konsolosluğu önünde protesto: ‘Halkların dayanışması bu karanlığı yenecek güçtedir’

Akşam saatlerinde İsrail konsolosluğu önünde bir eylem yapan İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri "Emperyalizm halklara özgürlük değil yıkım, demokrasi değil işgal, barış değil savaş getirir" açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca "Nükleer silaha sahip olan Siyonist İsrail’in, 'İran nükleer silah geliştiriyor' bahanesiyle üstelik müzakereler sürüyorken saldırı düzenlemesi tam anlamıyla sahtekârlıktır, alçaklıktır. Dünyayı nükleer silahlarla dolduranlar, önce kendi cephaneliklerini ortadan kaldırsınlar! Bugün yaşanan saldırganlık yalnızca İran’ı ya da Lübnan’ı hedef almıyor. Bu savaş politikaları bir NATO ülkesi olan ve NATO’nun en büyük askeri güçlerinden birine sahip Türkiye olmak üzere tüm bölge halklarını ateşin içine çekme tehdidi taşıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 7. gününde devam ederken, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri (İEBDG) Levent Metro İstasyonu'ndan İsrail Konsolosluğu'na yürüyüş düzenlendi. Saldırılar kınandı. İEBDG tarafından yapılan "Emperyalist-Siyonist saldırganlığa derhal son verilsin! İran ve Lübnan halklarının yanındayız!" başlıklı açıklamada, "ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar günlerdir devam ediyor. ABD ve İsrail, Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmek için halklara ölüm ve yıkım dayatıyor. Bu saldırganlık şimdi Lübnan’a da yönelerek bölgesel bir savaşın kapısını aralıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

"ABD EMPERYALİZMİ ON YILLARDIR ORTADOĞU’YU SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞTİR"

"İran’a yönelik saldırılarda pek çok okul, hastane ve yerleşim alanı bombalandı. İran’ın Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda yüzlerce öğrenci kız çocuğu ve öğretmen hayatını kaybetti. Başkent Tahran’da ise Gandhi Hastanesi vuruldu. Saldırı sonucunda çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı ve hastane kullanılamaz hale geldi. Bu saldırılar sivillerin doğrudan hedef alındığını göstermektedir. ABD savaş bakanının yaptığı açıklamalar yürütülen saldırının niteliğini açık biçimde ortaya koymaktadır. ABD savaş bakanı açıkça 'İran paket oldu', 'Başkentlerinin üzerinde uçuyoruz, gökyüzünden ölüm ve yıkım yağdırıyoruz' diyerek yürütülen saldırının nasıl bir barbarlık olduğunu ilk ağızdan ilan etti. ABD emperyalizmi on yıllardır Ortadoğu’yu savaş alanına çevirmiştir. Gazze’de uygulanan soykırım, Lübnan’a yönelik saldırılar ve bugün İran’a yönelen bombardıman aynı emperyalist savaş politikasının parçalarıdır.

"DÜNYAYI NÜKLEER SİLAHLARLA DOLDURANLAR, ÖNCE KENDİ CEPHANELİKLERİNİ ORTADAN KALDIRSINLAR!"

Siyonist İsrail devleti, emperyalizmin bölgedeki ileri karakolu ve tetikçisidir. Nükleer silaha sahip olan Siyonist İsrail’in, 'İran nükleer silah geliştiriyor' bahanesiyle üstelik müzakereler sürüyorken saldırı düzenlemesi tam anlamıyla sahtekârlıktır, alçaklıktır. Dünyayı nükleer silahlarla dolduranlar, önce kendi cephaneliklerini ortadan kaldırsınlar! Bugün yaşanan saldırganlık yalnızca İran’ı ya da Lübnan’ı hedef almıyor. Bu savaş politikaları bir NATO ülkesi olan ve NATO’nun en büyük askeri güçlerinden birine sahip Türkiye olmak üzere tüm bölge halklarını ateşin içine çekme tehdidi taşıyor. ABD’nin ve NATO’nun Ortadoğu’daki üsleri bu savaşta aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’de bulunan İncirlik ve Kürecik üsleri bu saldırganlık zincirinin bir halkası olma potansiyeli taşıyor. ABD’nin ve NATO’nun bölgedeki gözü kulağı olan İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kapatılsın!

"EMPERYALİZM HALKLARA ÖZGÜRLÜK DEĞİL YIKIM, DEMOKRASİ DEĞİL İŞGAL, BARIŞ DEĞİL SAVAŞ GETİRİR"

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak bizler, bu toprakların emperyalist saldırılar için kullanılmasına karşıyız! Türkiye halklarının bu kirli savaşın bir parçası haline getirilmesine izin vermeyeceğiz! Emperyalistler her zaman olduğu gibi 'özgürlük', 'demokrasi' ve 'güvenlik' söylemleriyle saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa yakın geçmişte Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de ve Filistin’de gördük: Emperyalizm halklara özgürlük değil yıkım getirir; Emperyalizm demokrasi değil işgal getirir; Emperyalizm barış değil savaş getirir. Ortadoğu halklarının kaderini belirleme hakkı ne ABD’nin ne de İsrail’in haddinedir. Her ülkenin halklarının, işçilerinin, emekçilerinin, ezilenlerinin kendi kaderlerini belirleme hakkı kendilerine aittir. Bu hak emperyalist bombalar altında belirlenemez. İran ve Lübnan halklarının emperyalist-Siyonist saldırganlığa karşı direnişi meşrudur.

Bugün bu saldırganlığa karşı ses çıkarmak; işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilen halkların ortak çıkarınadır. Emperyalizme karşı mücadele büyütülmeden emperyalist savaş politikaları durdurulamaz. Biliyoruz ki Ortadoğu’nun kaderi savaş uçaklarıyla değil, halkların ortak mücadelesiyle belirlenmiştir, bugün de böyle belirlenecektir. Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve dünyanın dört bir yanında emperyalist saldırganlığa karşı yükselen sesler bize gösteriyor ki halkların dayanışması bu karanlığı yenecek güçtedir"