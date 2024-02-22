İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu

Yayınlanma: 22.02.2024 - 21:24

Güncelleme: 22.02.2024 - 21:24

İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane’deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.

İsrail’in geçen hafta Nabatieh’ye düzenlediği saldırıda 2’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.