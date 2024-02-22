İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 21:24
İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu
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İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane’deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.

İsrail’in geçen hafta Nabatieh’ye düzenlediği saldırıda 2’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.


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