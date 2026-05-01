İsrail müdahalesi sonrası kritik gelişme: Sumud Filosu aktivistleri yurda dönüyor

Sumud Filosu aktivistleri bugün Yunanistan’ın Girit adasına çıkarıldı.

Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçak aralarında 20 Türk vatandaşının bulunduğu aktivistleri Türkiye’ye getirecek.

THY’ye ait uçağın 17.00 sıralarında Girit Havalimanı’ndan havalanması, 18.30’da İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirmişti.