İsrail ölçülü fakat iyimser

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’daydı. Bu ziyareti önemli kılan olguların başında Herzog’un, 14 yıl aradan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olması geliyor. Tel-Aviv cephesinde ziyaretin “ölçülü bir iyimserlikle” ele alındığı konuşuluyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak The Times of Israel’e demecinde, “Görüşmeler öncesi diplomatik bir atılım bekleniyordu, ancak taraflar, diplomatik ilişkilerin büyükelçiler seviyesine yükseltilmesine dair herhangi bir karar almadı” dedi. Türkiye’nin, İsrail büyükelçisini sınır dışı edip Tel Aviv’deki elçisini geri çağırdığı 2011’den bu yana iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde.

EKONOMİK PAKETLER YOLDA

İsrail’in önde gelen düşünce kuruluşlarından Mitvim’in başkanı Dr. Nimrod Goren’e göre, “Eski İsrail Cumhurbaşkanı Hayim Herzog’un 1992’de Türkiye’ye yaptığı ziyaret, Tel Aviv-Ankara ilişkilerine büyük katkı sağlamıştı. 30 yıl sonra, oğlu Başkan Yitzak Herzog, aynısını tekrarlama fırsatına sahip.” Nimrod’a göre, Herzog, geçen yıl göreve başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olumlu ve etkili bir iletişim kanalı kurdu ve görünüşe göre onun güvenini kazanarak epey mesafe kat etti. Nimrod, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin BAE, Mısır, Ermenistan, Yunanistan ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinin gelişmesine de büyük katkı sunacağını söylüyor.

İsrail basını bir taraftan da Erdoğan için “kuzu postuna bürünmüş kurt” benzetmesi yapıyor. İlişkilerin seyrini önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler belirleyeceğe benziyor. İsrail diplomasi çevreleri, Türkiye’nin tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadığını dikkatle gözlemliyor ve talep edecekleri siyasi tavizleri, iştah kabartıcı ekonomik paketlerle süslemeye hazırlanıyor.