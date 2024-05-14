İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinleri göçe zorlamaya devam ederken bölgedeki saldırılarını da sürdürüyor.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:27
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor
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Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında.

Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

Tüm bu sorunların yanı sıra Gazze'de yaşayan Filistinliler, gidecek güvenli bir yer olmadığı için sürekli zorunlu göçe maruz kalıyor.

Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinin boşaltılması uyarısında bulunan İsrail ordusu, Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistinlilere Gazze'nin kuzeyindeki bazı mahalleleri boşaltmaları uyarısında bulundu.

Söz konusu mahallelerin Filistinli gruplarca kullanıldığını ve İsrail tarafına bu bölgelerden roket atıldığını ileri süren Adraee, buralardaki Filistinlilerden Gazze şehrinin batısına gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kalan Filistinlilere bu bölgelerden ayrılmaları uyarısında bulunmuştu.

SON BİR HAFTADA GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 20'Sİ YENİDEN YERİNDEN OLDU 

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, şu ana kadar Refah'tan 450'den fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Refah'ın yanı sıra Cibaliya'da da binlerce Filistinli İsrail saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

BM'nin açıklamasına göre, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de son bir haftada nüfusun yüzde 20'si yeniden yerinden edildi.


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