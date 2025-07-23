İsrail protestosuna gözaltı: 'En az 5 kişi gözaltına alındı'

İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 2025) karşı yapılan protestonun ardından en az 5 kişi gözaltına alındı. Filistin Eylem Komitesi tarafından organize edilen eylemde “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganlarının atılması üzerine, gözaltı gerekçesinin “Cumhurbaşkanına hakaret” olduğu açıklandı. Gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Eylemciler, fuara katılan Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo, GE Aerospace gibi İsrail’e askeri teknoloji sağlayan şirketlerin varlığını protesto etmişti. “İDEF 2025 derhal iptal edilmeli” çağrısı yapılan açıklamada, Türkiye hükümetine de İsrail’e açık askeri ambargo uygulama çağrısı yapılmıştı.

EYLEM ÖNCESİ ULAŞIM ABLUKASI: METRO VE OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Eylemin sosyal medyadan Atatürk Havalimanı önünde yapılacağının duyurulmasının ardından İstanbul Valiliği, DTM ve Havalimanı metro istasyonlarını kapattı, Yenibosna-Atatürk Havalimanı arasında çalışan İETT otobüs ring seferleri de iptal edildi. Protesto bu nedenle Yenibosna Metro İstasyonu önünde gerçekleştirildi. Polis, bölgeyi çevik kuvvetle ablukaya aldı.

ATILAN SLOGANLAR VE GÖZALTILAR

Eylemde “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin halkı yalnız değildir”, “Soykırımcı sermaye İstanbul’dan defol” gibi sloganlar atıldı. Ancak eylemciler arasında “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganı atanlar da oldu. Olay sırasında gözaltı yaşanmazken, akşam saatlerinde eyleme katılanlardan 5’i gözaltına alındı. Gerekçenin ise atılan slogan ile ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu işlendiği bildirildi.

EMEP ÜYELERİNE GÖZALTI

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterirken parti üyelerinin gözaltına alındığını bildirdi:

“Filistin Eylem Komitesi'nin bugünkü eylemine katılan ve aralarında üyelerimizin de olduğu 5 kişi evleri basılarak gözaltına alındı!

Bir kez daha söylüyoruz; soykırımcı İsrail Devletine silah satan şirketleri protesto etmek isteyenlere yönelik baskılarınız bizleri yıldıramayacak!

Tek adam iktidarının yargısı ve kolluk güçleri emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarlarına hizmet ededursun! Bizler Filistin ve Orta Doğu halklarıyla enternasyonal dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz!”

Filistin Eylem Komitesi'nin bugünkü eylemine katılan ve aralarında üyelerimizin de olduğu 5 kişi evleri basılarak gözaltına alındı!



Bir kez daha söylüyoruz; soykırımcı İsrail Devletine silah satan şirketleri protesto etmek isteyenlere yönelik baskılarınız bizleri yıldıramayacak!… — Emek Partisi İstanbul (@emepistanbul) July 22, 2025

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da duruma “İsrail’i silahla besleyenlerle ticaret fuarı düzenliyorlar. Filistin halkının gerçek dostlarının ise evlerini basıyorlar. Sonra da Erdoğan’ın emperyalist-Siyonist ittifakın işbirlikçisi olduğunu içeren sloganların “suç” olduğunu iddia ediyorlar. Bu işi ancak sahte Filistin dostları böyle yapar. Gerçekleri böyle karartamazsınız! Ev baskınları durdurulsun Üyelerimiz ve tüm gözaltılar serbest bırakılsın!” diyerek tepki gösterdi.