İşsiz kaldığı için intihar girişiminde bulunan çocuk gelişim uzmanını polis ikna etti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde işsiz kaldığı için intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki çocuk gelişim uzmanı S.Ç. görevli polislerin çabası ile ikna edildi.

ANKA
22 Şubat 2022 Salı, 16:26
İşsiz kaldığı için intihar girişiminde bulunan çocuk gelişim uzmanını polis ikna etti
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde S.Ç. (29) isimli kadın intihar girişiminde bulundu. Çocuk gelişim uzmanı olduğu ve bir süredir işsiz kaldığı öğrenilen S.Ç., polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edildi.

Girişim, bu sabah Kapaklı’daki Yıldızkent Kavşağı’nda yaşandı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polisin ikna çabası sonuç verdi ve S.Ç. girişiminden vazgeçirildi.


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