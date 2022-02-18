İşleri iyi gitmeyen oğlu intihar etti, anne gözyaşlarına boğuldu
Antalya’da işleri iyi gitmeyen dekorasyoncu, sol omzuna dayadığı tabancayı bir el ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dekorasyon işleriyle uğraşan Vefa Ö'nün (35) bir süredir işleri iyi gitmedi. Bunalıma giren Vefa Ö. işyerine girip tabancasını sol omzuna dayadı. Vefa Ö.’yü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefa Ö. tabancasını sol omzuna ateşleyerek yaralandı. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralanan Vefa Ö’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Üzücü olayı duyup olay yerine gelen Vefa Ö’nün annesi ise sinir krizi geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan oğlunun, durumunun ağır olduğunu düşünen anne, ‘beni vursaydın’ diyerek feryat etti. Yakınları tarafından teskin edilen gözyaşlı kadın, oğlunun gösterilmesi için hastaneye götürüldü.
İNCELEME SÜRÜYOR
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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