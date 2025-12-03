İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava durumu raporu belli oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Megakent İstanbul için kritik bir kar yağışı açıklaması geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada ocak ayında kentte kar yağışı beklendiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu