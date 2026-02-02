Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan peş peşe gelen son dakika uyarıları, Megakent için kritik tarihi işaret etti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Trakya’dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte pazartesi sabahından itibaren İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek. AKOM’un uyarısına göre kentte karla karışık yağmur ve kar beklenirken, öğle saatlerinden sonra yağışların poyrazla birlikte etkisini artırarak akşam ve gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görüleceği öngörülüyor.