İstanbullular gözlerini Meteoroloji'den gelecek "kar" haberine çevirdi. Özellikle yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, 2026'ya beyaz bir örtüyle girip girmeyeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

YILBAŞINDA (31 ARALIK) İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Uzman yorumlarına göre, 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesiye bağlayan gece İstanbul genelinde kar yağışı ihtimali düşük görünüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi beklenirken, şehir merkezinde yağışların genellikle sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli poyraz şeklinde etkili olması öngörülüyor. Ancak uzmanlar, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Çatalca, Silivri ve Aydos gibi bölgelerde, sıcaklığın sıfıra yaklaşmasıyla birlikte havada karla karışık yağmur görülebileceğini belirtiyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Kar severleri heyecanlandıran asıl haber ise Ocak ayı için verildi. Küresel hava tahmin modelleri incelendiğinde, İstanbul için "gerçek" kar yağışının Ocak ayının ikinci haftasından itibaren etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Kutupsal soğukların Ocak ayı ortasında Türkiye'ye giriş yapmasıyla birlikte, İstanbul'da örtü yapabilecek seviyede bir kar yağışının mümkün olabileceği değerlendiriliyor.