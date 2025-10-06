İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye büyük operasyon! O şirkette 'AKP' ve 'Bilal Erdoğan' ayrıntısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 21 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada ise bazı altın şirketi sahipleri ve çalışanlarının devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği alabilmek için altın üzerinden hileye başvurduğu ve devleti sistemli olarak zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

Şüphelilerin 12 milyon 537 bin 560 dolar kamu zararına neden oldukları iddia edildi.

Bu sabah yapılan operasyona konu olan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyor.

Halaç ailesine ait olan şirketin yönetim kurulu başkanlığı Ayşen Esen yapıyor, başkanvekilliği koltuğunda da Erkam Halaç oturuyor. TBMM 21., 22. ve 23. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olan İrfan Gündüz, İstanbul Altın Rafinerisi’nin yönetim kurulu üyesi.

İrfan Gündüz aynı zamanda İbn Haldun Ünivesitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyor. Söz konusu üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan.

Gündüz’ün gözaltı kararı verilen isimler arasında olup olmadığı henüz açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' yayınlandığı, yayınlanan talimat çerçevesinde devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, bazı kişilerin ise devletin sunmuş olduğu bu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği aktarıldı.

DEVLET DESTEĞİ İÇİN ALTINDA HİLEYE BAŞVURDUKLARI BELİRTİLDİ

Konuya ilişkin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şirketlerin ithal etmiş olduğu bu altın madenini ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterdiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin ise yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği, ayrıca kazanılmış olan dövizle talimat çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı ve yapılan bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde ve devletin sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapılarak haksız kazanç elde edildiği kaydedildi.

543 MİLYON 634 BİN 253 DOLAR İHRACAT TUTARI ÜZERİNDEN YÜZDE 3 DEVLET DESTEĞİ ALDIKLARI BELİRTİLDİ

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Özcan Halaç, Genel Müdürü Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı olan eşi Betül S., şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent H., aynı şirketin müdürü Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora T. ve İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk K. isimli şahısların devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve bahse konu şirketlerin çalışanı olan 30 şahsın üzerine 24 adet yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen kamu zararının 12 milyon 537 bin 560 dolar olduğunun belirtildiği soruşturmada, söz konusu işlemleri yapan 24 şirket ile bu şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheliye yönelik İstanbul'daki Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde olmak üzere toplamda 23 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.