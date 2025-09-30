İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da ‘gerici’ yürüyüş... Örgütten gövde gösterisi

Gazetemiz Cumhuriyet; Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir’in Gazze gündemiyle kendisini Türkiye’de cemaatlerin üst çatısı haline getirmeyi ve taban oluşturmaya çalıştığını deşifre etmişti. Hizbuttahrir, bu kapsamda sokak çalışmalarını sürdürüyor. Örgüt; önceki gün İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da “İktidara ortak çağrı” başlığı altında yürüyüş ve basın açıklamaları gerçekleştirdi. Eylemlerde şeriat bayrakları (tevhid bayrağı) taşındı ve “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” sloganı atıldı.

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir; Gazze’de yaşanan soykırım gündemiyle Türkiye’de gerici eylemlerini sürdürüyor. Örgütün önceki aylarda başkent Ankara’da IŞİD ve el-Kaide bağlantılı olduğu bilinen Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) grubu “Tevhid Dergisi”yle ortak olarak düzenlediği eylem tepkilere neden olmuştu. Gazze gündemi için düzenlenen eylemde “ümmet”, “şeriat” ve “İsrail’le savaş” çığırtkanlığı yapılmıştı.

‘TEK ÜMMET, TEK DEVLET, TEK ÇÖZÜM HİLAFET’

Örgüt; yine Tevhid Dergisi’yle ortaklaşa olarak önceki gün İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da “İktidara ortak çağrı” başlığı altında Gazze için yürüyüş ve basın açıklamaları gerçekleştirdi. İstanbul’daki eylem kapsamında Fatih Camisi’nden Beyazıt Meydanı’na, Ankara’da Kocatepe Camisi’nden Sıhhiye Meydanı’na; Şanlıurfa’da ise Ali Şelli Parkı’ndan Rabia Meydanı’na doğru yapılan yürüyüşlerde şeriat bayrakları (tevhid bayrağı) taşındı ve tekbir ile tanıklık sözü (kelimeişehadet) dile getirildi. Bunların yanı sıra “Ordular Aksa’ya” ve “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” sloganları atıldı.

‘YAPTIRIM BEKLİYORUZ’

Yürüyüşlerin ardından meydanlarda ortak basın açıklaması okundu. İslam devletleri iktidarlarına çağrı yapılan basın metninde; “Sizler; yüzbinlerce masum katledilirken kınadınız. İşe yaramayan diplomatik görüşmeler yaptınız. Bunların hiçbiri çözüm adına somut ve caydırıcı adımlar değildi. Çünkü işgalci Siyonistler söz ile durmaz. Bizler sizlerden söz değil, icraat bekliyoruz. Hamaset değil, hareket bekliyoruz. Kınama değil, yaptırım bekliyoruz” denildi.

CUMHURİYET EYLEMLERİN ARKA PERDESİNİ YAZMIŞTI

Gazetemiz Cumhuriyet; önceki günlerde yayımladığı “Yeni paralel yapılar” başlıklı yazı dizisinde; Hizbuttahrir’in Gazze gündemiyle gerçekleştirdiği eylemlerin perde arkasını yazmıştı. Söz konusu yazı dizisinde Hizbuttahrir’in bu eylemleri için; selefilik konularındaki çalışmalarıyla bilinen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Hilmi Demir ve araştırmacı Emre Gürbüz’ün “Hizbuttahrir: İdeolojisi, örgütlenmesi ve Türkiye’deki faaliyetleri” raporunda dikkat çeken tespite yer verilmişti.

CEMAATLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR

İkilinin raporunda örgütün bu eylemleri için; “Örgüt, Türkiye içinde Gazze ve Suriye meselesi üzerinde hem Türkiye’nin anayasal düzenini hem de Erdoğan hükümetini şeytanlaştırmaktan ve onlara yönelik nefret söylemini teşvik etmekten çekinmemektedir. Örgüt, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın yarattığı öfke ve kızgınlığı kullanarak, kendisini diğer İslami STK ve örgütlerin ana çatısı olarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. Örgüt, içeride muhalif bir dini kanat oluşturarak sosyal taban tutmayı amaçlamaktadır” tespiti yapıldı.