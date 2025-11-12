Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul, Ataşehir’de 5 araçlık zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

12.11.2025 08:18:00
DHA
Ataşehir’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.15 sıralarında, sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet ile diğer otomobillerin arasında kalan bir araç ise metal yığınına döndü.

ÇOK SAYIDA YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle ekipler kazaya güçlükle müdahale ederken, yaralanan 6 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında araçlar çekiciyle yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

