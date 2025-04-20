İstanbul Avcılar'da 2 köpek zehirlendi: Veterinerler acil müdahaleyle kurtardı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:38

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:26

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Paşaeli Piknik Alanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iddiaya göre sahipsiz ve hayvanseverlerle belediyenin verdiği mamalarla beslenen 2 köpeği zehirledi.

Bir hayvansever tarafından can çekişirken bulunan köpeklerin durumu ekiplere bildirildi. Asil ve Karaoğlan adlı köpekler parka gelen ekipler tarafından Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Köpekler veterinerlerin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

'ŞU ANDA DURUMLARI ÇOK İYİ'

Sağlığına kavuşan ve hayati tehlikeyi atlatan köpeklerin durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Şefi İzzet Yamaç, "Cuma günü müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Paşaeli Piknik Alanı'nda zehirlendiği bilgisi geldi. Ekip arkadaşlarımız tarafından 2 can alınarak buraya getirildi. Gören kimse olmadığı için ekiplerimiz yeni zehirlenme olduğunu belirledi; ilaç tedavisiyle müdahale edilmiştir. Zehirlenme şüphesi var ancak, gören de olmadığı için kesin birşey diyemiyoruz. Şu anda durumları çok iyi. Sahiplenilmelerini bekliyoruz" dedi.