İstanbul Bağcılar’da 4 katlı iş hanında yangın!

15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş hanında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
İddiaya göre; bodrum kattaki matbaa atölyesinde elektrik kablolarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.