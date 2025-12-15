Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Bağcılar’da 4 katlı iş hanında yangın!

Bağcılar’da 4 katlı iş hanının bodrum katında bulunan matbaa atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş hanında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre; bodrum kattaki matbaa atölyesinde elektrik kablolarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

