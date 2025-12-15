Mersin'de otobüste yaşlı çifti darbeden sanığa hapis cezası

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) babası İsmet T. ile darbettikleri gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan A.O.T. (19) başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde 17 yaşında olan sanık A.O.T. ve taraf avukatlarının beyanları dinlendi.

Hakim, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞİDDET OLAYINDAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ramazan Polat, 21 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmişti.

''BABAM 5 AY BOYUNCA ACI İÇİNDE CAN VERDİ''

Adliye önünde açıklama yapan Polat çiftinin kızı Bedriye Polat ise karara tepki gösterdi. Babasının yaşadığı süreci anlatan Polat, 'Gerçekten çok sinirliyim. Babam 5 ay boyunca yataklarda acı çekerek hayatını kaybetti. İlk günden itibaren konuşma becerisini kaybetti, yürüyemez hale geldi ve tamamen yatağa bağımlı oldu. Kemikleri kırık bir vaziyette, 5 ay boyunca acı içinde can verdi. Sırf otopsi yapılmadığı gerekçesiyle olayla ölüm arasında bağ kurulmadı. Oysa babamın durumu ortadaydı' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İsmet T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, Polat çifti ise beraat etmişti.