İstanbul Balat'taki 127 yıllık hastane kapanıyor

10 Haber'in aktardığına göre; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de doktorlarının faaliyet gösterdiği, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, İstanbul’un işgali gibi kritik dönemlerdeki faaliyetleri ile ödüle değer görülen hastane, kalıcı olarak kapatılacak.

İstanbul’un en eski sağlık kurumlarından biri olan Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi'nin, Yönetim kurulu tarafından 18 Temmuz 2025 tarihinde alınan kararla birlikte 127 yılı aşkın süredir sürdürdüğü sağlık hizmetlerine son vermeye hazırlandığı kaydedildi. Personellere gönderilen resmi bildirimde, hastanenin faaliyetlerinin tamamen durdurulacağı belirtildi.

08 Mart 2023 tarihinden bu yana kurumda görev yapan çalışanlara iletilen fesih yazısında, iş sözleşmelerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında sona erdirileceği ifade edildi. Çalışanlara tanınan 42 günlük ihbar süresi 30 Eylül 2025 tarihinde dolacak.

Yönetim ayrıca, kapanış sonrası personelin tüm kıdem tazminatlarının ödeneceğini, talep eden çalışanların iş arama izinlerini toplu olarak kullanabileceğini bildirdi.

1898 YILINDA İSTANBUL'DAKİ MUSEVİ CEMAATİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

1898 yılında, İstanbul’daki Musevi cemaati tarafından hayata geçirilen Or-Ahayim Hastanesi, yalnızca Musevi toplumuna değil, tüm halkına sağlık hizmeti sundu. Kurum, başta salgın hastalık dönemleri olmak üzere pek çok zor süreçte önemli görevler üstlendi.

Zaman içinde Cumhuriyet döneminde de hizmet vermeye devam eden hastane, Türk tıp tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün doktorlarından bazılarının da burada görev yapmış olması, hastaneye ayrı bir tarihi değer kazandırmıştı.