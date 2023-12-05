Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:22

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Son iki haftada, aralıklarla süren yağışın ardından barajlarda seviye yükseldi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 5 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE?

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranı açıklandı. Pazar günü 33,64 olan baraj doluluk oranı Pazartes, 34,02 seviyesine bugün ise 34,47 seviyesine yükseldi.

Ömerli Barajı: %57,68

Darlık Barajı: %48,45

Elmalı Barajı: %78,92

Terkos Barajı: %18,58

Alibey Barajı: %42,09

Büyükçekmece Barajı: %21,33

Sazlıdere Barajı: %16,09

Istrancalar Barajı: %27,99

Kazandere Barajı: %13,69

Pabuçdere Barajı: %9,31