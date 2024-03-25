İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarından su seviyesi yüzde kaç?

Yağmur sonrası baraj doluluk oranları yurttaşlar tarafından merak edildi. Barajlarda son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tabloları ile gündeme geldi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarından su seviyesi yüzde kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:42
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarından su seviyesi yüzde kaç?
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Kış mevsimi boyunca yaşanan yağmur ve kar yağışları, barajlardaki su seviyelerini arttırdı. 25 Mart Çarşamba gününe ilişkin güncel verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranında yükseliş gözlemlendi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarından su seviyesi yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 80.11 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 80.03 olarak açıklandı.

Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.09 seviyesindeydi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 70,01

Büyükçekmece Barajı yüzde 75,84

Darlık Barajı yüzde 86,83

Istrancalar Barajı yüzde 63,08

Elmalı Barajı yüzde 89,71

Ömerli Barajı yüzde 89,45

Pabuçdere Barajı yüzde 74,08

Sazlıdere Barajı yüzde 59,27

Terkos Barajı yüzde 82,83


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