İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimine 'terör' iddianamesi: 12'şer yıla kadar hapisleri isteniyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütü mensubu oldukları öne sürülen ve haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararları bulunan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölümüne ilişkin 21 Aralık 2024'te İstanbul Barosu'nun resmi X (Twitter) hesabından açıklama yapılması üzerine Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Baro Başkanı Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle asliye hukuk mahkemesinde dava açtı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınarak, "terör" soruşturması kapsamında baro yönetim kurulunun ifadelerini "şüpheli" sıfatıyla aldı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık fezleke hazırladı. Başsavcılık, kovuşturma izninin en yakın ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi gerektiğinden fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Fezlekeyi inceleyen Bakırköy Başsavcılığı iddianame düzenledi.

"BARODAN ÖNCE BASIN SENDİKALARI AÇIKLAMALAR YAYINLADI"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ifadelerinde özetle, "Nazım Das¸tan ve Cihan Bilgin isimli kis¸ileri tanımadıklarını, bu kis¸iler hakkında sorus¸turmaya konu basın açıklaması öncesinde Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Disk Basın İs¸ tarafından çes¸itli açıklamaların yayınlandıgˆını, Avukatlık Kanununda yer alan görev ve sorumluluklar kapsamında, yas¸am hakkını, ifade özgürlügˆünü, toplumun haber alma hakkını savunma görevini yerine getirdiklerini, yine Adalet Bakanlıgˆının 'Avukatlar hakkında yapılan inceleme ve sorus¸turma is¸lemleri' konulu genelgesi uyarınca avukatın 'beyanda bulunan' sıfatıyla istegˆi halinde açıklamalarının tutanagˆa kaydedilmesi ve is¸lemlerin bu usulde yürütülmesini içerdigˆi, yürütülen sorus¸turmada anılan usule uyulmadıgˆından bu as¸amaya kadar yapılan tüm is¸lemlerin Anayasa'ya ve hukuka aykırı olup, hukuken yok hükmünde olduğunu" kaydetti.

"BÖLÜCÜLÜK FAALİYETİNİ MEŞRU GÖSTERME AMACI" İDDİASI

İddianamede, baro tarafından yayınlanan açıklamayla terör örgütü mensupları Nazım Daştan ile Cihan Bilgin'in gazeteci olarak tanıtılıp, gu¨venlik gu¨c¸lerinin de tero¨rle mu¨cadelede etkisiz hale getirildikleri ileri sürüldü. Baronun, soruşturmaya konu açıklamada ayrıca terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetini savaş suçu kapsamında ifade ettikleri iddia edildi. Savcılık, baronun söz konusu açıklamada terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru go¨sterme ve yayma amacı taşıdığı öne sürerek, öldürülen tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarından "c¸atışma bo¨lgesinde hedef alınan gazeteci" olarak bahsedilmesinin de o¨rgu¨t u¨yeliğini o¨zendirici mahiyette olduğunu değerlendirdi.

"KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ"

İddianamede ayrıca söz konusu açıklamayla İstanbul Barosu'nun tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n cebir, şiddet veya tehdit ic¸eren yo¨ntemlerini meşru go¨sterdiği veya bu yo¨ntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı öne sürüldü. İddianamede, açıklamada kullanılan ifadelerle u¨lkenin ic¸ ve dış güvenliği ve kamu du¨zeni ile ilgili gerc¸eğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalışıldığı, devletin kurum ve organlarına duyulan gu¨veni olumsuz etkilemeye c¸alışılarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket edildiği, paylaşımların sosyal medyadaki görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu iddia edildi.

12'ŞER YILA KADAR HAPİS VE SİYASET YASAĞI İSTENDİ

İddianamede öne sürülen iddialar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, "Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "Basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenledi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARAR VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılama izninin verilmesi için dosyayı en yakın ağır ceza mahkemesi olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Dosyayı inceleyen mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 baro üyesine iddianameyi tebliğ ederek, baro yönetiminin savunmasını ve delilleri varsa sunmalarını istedi. Mahkeme, gerek görülmesi durumunda soruşturmanın derinleştirilebileceğini de belirterek dosya üzerinden kovuşturma izni kararının verileceğini kaydetti.

MAHKEME İZİN VERİRSE BAROYA "TERÖR" DAVASI AÇILACAK

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama izni vermesi durumunda dosya yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Başsavcılık ise yargılamanın yapılması için dosyayı ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve İstanbul Barosu hakkında "terör" davası açılmış olacak.