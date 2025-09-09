İstanbul Barosu davasının ikinci duruşması Silivri’de görüldü

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Barosu Başkanı ve baro yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması Silivri’de bugün görüldü. Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen dava duruşması yarın da devam edecek.

1 SAATİ AŞKIN SÜRE KAPIDA BEKLETİLDİLER

Duruşma öncesi adliye önüne giden İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri 1 saati aşkın süre, baroya tahsis edilen odaya alınmadı.

Kaboğlu yaptığı açıklamada, “Burada yargılanmanın, adil yargılanma hakkını neden ve nasıl ihlal ettiğinin bir göstergesidir. Bu tam da ‘Anayasaya aykırılık’ itirazımızın bir gerekçesidir” dedi. Jandarma, 1 saatten uzun süren bekleyişin ardından Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerini odaya aldı.

Baro Başkanı ile 10 yönetim kurulu üyesinin 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davayı; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, barolarının başkanları, uluslararası hukuk örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda avukat takip etti.

Mahkeme heyetinin duruşma salonuna gelmesinin ardından duruşmaya başlandı. İlk olarak, geçen duruşmada beyanı alınmayan İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Metin İriz’in savunması istendi.

DURUŞMANIN ÇAĞLAYAN’A TAŞINMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, duruşmanın İstanbul’da başka uygun bir salonda görülmesini talep etti. Yargılama sürecinde çok sayıda hukuka aykırılık yaşandığını savunan Kaboğlu, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmanın Çağlayan’a taşınması ve dosyanın AYM’ye taşınarak norm denetimi yapılması talebini reddetti.

Daha sonra söz verilen Kaboğlu’nun müdafi avukatlarından TBB Erinç Sağkan, duruşmanın Çağlayan yerine Silivri’de görülmesinin Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Sağkan'dan sonra Kaboğlu’nun müdafi avukatları; İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin sırasıyla söz aldı.

Duruşma yarın sabah saat 10.00’da devam etmek üzere ertelendi.

“HUKUKA AYKIRILIKLAR BU DAVA SÜRECİNDE DE DEVAM EDİYOR”

Duruşma sonrası açıklama yapan Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu bugün yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Bu sabah duruşma için saat 08.15’te Silivri’ye geldik ama 1 saat duruşma salonunun kapısında bekledik. Duruşma saat 10.00’da başlayacaktı ancak 11.00’de başladı. ‘Anayasaya aykırılık’ itirazında bulunduk, savcılıktan mütalaa alma gereği bulunmadığı halde mahkeme başkanı savcılıktan mütalaa aldı, avukatlara söz hakkı vermeden oturuma ara verdi, dönüşte Anayasaya aykırılık iddiasını reddettiğini gerekçesiz bir biçimde açıkladı.

Başta Barolar Birliği Başkanı olmak üzere birçok baro başkanımız bu davanın neden hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bu davanın savunmaya nasıl saldırı oluşturduğunu anlattılar. 22 Aralık’tan bu yana devam eden hukuka aykırılıklar bu dava sürecinde de devam ediyor. Ama biz İstanbul Barosu olarak davanın hukuki zemine oturması için gerekli savunmayı yapmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine, gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, Suriye'nin kuzeyinde insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi iddiasının ardından 21 Aralık 2024'te yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek dava açılmıştı.

Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin “Basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak”, “basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 28-29 Mayıs tarihlerinde görülmüştü. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadıklarını söylemiş ve duruşmayı 9 ve 10 Eylül’e ertelenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bu soruşturma ile başlayan süreç kapsamında baro yöneticileri hakkında hem ceza davası hem de görevden alınmaları için ikinci bir dava açılmıştı.

Baro yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan dava ise 21 Mart'ta İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş ve mahkeme, Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve seçim yapılmasına hükmetmişti. Ancak tedbir kararı verilmediği için mevcut yönetim karar kesinleşene kadar görevini sürdürmeye devam edecek.