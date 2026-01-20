İstanbul Barosu'ndan, 'İsias Otel' kararına tepki: 'Benzer felaketlerin önlenmesi açısından ciddi bir risk oluşturuyor'

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın ise beraatine hükmedildi.

Kamu görevlileri davasında, 3 sanığa beraat, 3 sanığa ise iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verilmesine İstanbul Barosu tepki gösterdi. Baro, şu açıklamayı yaptı:

"KAMU GÖREVLİLERİNİN EKSİK, HATA VE USULSÜZLÜKLERİNİN OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇU KAPSAMINDA ELE ALINMAMASI HUKUKUN TEMEL İLKELERİYLE VE TOPLUMUN ADALET BEKLENTİSİYLE ÇELİŞMEKTEDİR"

"6 Şubat depreminin üçüncü yıldönümü yaklaşırken, dün Adıyaman İsias Otel davasında açıklanan karar, açık kusur ve ihmallere rağmen yargılanan kamu görevlileri hakkında sorumluluk zincirinin gereği gibi değerlendirilmediğini göstermektedir. Bilirkişi raporları ve bilimsel verilerle ortaya konan kamu görevlilerinin eksik, hata ve usulsüzlüklerinin olası kastla insan öldürme suçu kapsamında ele alınmaması hukukun temel ilkeleriyle ve toplumun adalet beklentisiyle çelişmektedir."

"KARAR, YALNIZCA MAĞDUR AİLELERİN ADALET BEKLENTİSİNİ DEĞİL, YAŞAM HAKKININ ETKİN ŞEKİLDE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DE ZEDELEMİŞTİR"

"Gerek üç sanık hakkında verilen beraat kararı gerekse de diğer üç sanığın olası kast yerine bilinçli taksirle insan öldürme suçundan cezalandırılmaları verilen kararın hukuka aykırılığını gösterir niteliktedir. Bu karar, yalnızca mağdur ailelerin adalet beklentisini değil, yaşam hakkının etkin şekilde korunması yükümlülüğünü de zedelemiştir. Cezasızlık algısını güçlendiren yaklaşım, benzer felaketlerin önlenmesi açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Deprem suçları faillerinin geçtiğimiz haftalarda mecliste yasalaşan 11. yargı paketi kapsamında infaz indirimi kapsamına alınma çabalarının, mağdur ailelerin mücadelesi sonucunda engellendiği de düşünüldüğünde gerçek bir adalet sağlanana kadar hukuki mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz."