İstanbul Barosu'ndan Şile Belediyesine yönelik operasyonda avukatın gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Şile Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile avukat Ali Şafak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da akşam saatlerinde bir kafeden çıkarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Ali Şafak’ın yaşadığı sürece tepki gösteren İstanbul Barosundan şu açıklama yapıldı:

"GÖZALTINDAKİ BİR AVUKATIN SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"

“Gözaltı işlemine gerekçe gösterilen soruşturmanın 16 Haziran 2025 tarihinde başlatıldığı öğrenilmiş, bu bilgi dahi saatlerce süren ısrarlı talepler sonucunda, dosyada gizlilik kararı bulunduğuna dair Sulh Ceza Hakimliği kararının gösterilmesiyle ancak gece saat 02.00 sularında edinilebilmiştir. O ana dek kolluk tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Baroyu temsilen avukatlar, aynı gece saat 22.00’de Vatan Emniyet yerleşkesine ulaşmış ancak meslektaşımızla görüşme taleplerine uzun süre yanıt verilmemiştir. Saat 03.00 sularında yalnızca bir meslektaşımızın şüpheliyle görüşmesine izin verilmiş, akabinde diğer avukatların da görüştürüleceği bildirilmişken bu vaat geri çekilmiş, yalnızca vekâletnamesi bulunan tek bir avukatın görüşebileceği, diğerlerinin ise 'menfaat çatışması' gerekçesiyle engelleneceği tarafımıza yazılı tutanakla bildirilmiştir.

Bu açıkça, gözaltındaki bir avukatın savunma hakkını ihlal eden, baro temsilcisinin görevini yapmasını engelleyen, hiçbir hukuki dayanağı olmayan keyfi bir uygulamadır.

“NE BARO TEMSİLCİSİ NE CUMHURİYET SAVCISI ARAMA SIRASINDA HAZIR BULUNDURULMADI”

Aynı saatlerde meslektaşımızın evinde de arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Baromuz Büyükçekmece bölge temsilcileri adrese ulaştığında, aramanın çoktan tamamlandığı, üstelik kanuni zorunluluk olmasına rağmen ne baro temsilcisinin ne de Cumhuriyet savcısının arama sırasında hazır bulundurulmadığı anlaşılmıştır. Temsilcilerimiz yalnızca tutanak aşamasına katılabilmiş ve hukuka aykırılığa ilişkin şerh düşmüştür.

Savunmayı temsil eden bir avukatın, mesleki faaliyeti nedeniyle gece saatlerinde ani bir müdahaleyle gözaltına alınması, yalnızca bireysel bir işlem değil, savunma makamına yönelmiş açık bir baskıdır. Oysaki Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, avukatların görevlerini baskı, tehdit ve müdahaleye maruz kalmadan, bağımsız biçimde yürütebilmesini temel ilke olarak belirlemektedir. Bu ilkeye aykırı her işlem yalnızca meslek onurunu değil, hukuk devletini de zedelemektedir. Baromuz tüm süreci kayıt altına almış olup, söz konusu hukuk dışı uygulamalara dair ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.”