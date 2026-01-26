İstanbul Barosu’ndan Tayfun Kahraman ve Murat Çalık için çağrı: 'AYM kararı uygulanmıyor'

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun hayatta olan önceki başkanları ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu ile birlikte bugün İstanbul Barosu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına karşın serbest bırakılmayan MS hastası şehir plancısı ve gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman ile tutukluluk sürecinde hastalıkla mücadele eden 19 mart İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın durumu ele alındı.

TUTUKLAMA VE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Konuşmasında Anayasa’nın kişi özgürlüğü ve güvenliğini düzenleyen 19. maddesine dikkat çeken Kaboğlu, tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu vurguladı. Tutuklamanın bir “özgürlük sınırlaması” değil, “özgürlükten alıkoyma” olduğunu belirten Kaboğlu, adli kontrol ve ölçülülük ilkelerinin sistematik biçimde devre dışı bırakıldığını söyledi.

“BU BİR TUTUKLAMA DEĞİL, TUTSAKLIKTIR”

Cezaevi koşullarında sağlık hakkına erişimin engellenmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu ifade eden Kaboğlu, hasta tutuklular açısından yaşanan sürece ilişkin, “Bu bir tutuklama değildir, tutsaklıktır. Göz göre göre bilimsel verilere karşın ölümlerine, yaşam haklarının sona ermesine seyirci kalmaktır” dedi.

“ANAYASAL DÜZEN” UYARISI

Toplantının en önemli başlıklarından biri, AYM kararlarının uygulanmaması oldu. Tayfun Kahraman dosyasına işaret eden Kaboğlu, Anayasa’nın 153. maddesinin emredici hüküm içerdiğini anımsattı. Kaboğlu, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eğilimleri açıktır. Bu anayasal düzeni ortadan kaldırma yönündeki resmi eğilimlere, eylemlere ve işlemlere son verilmesini özellikle talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİ KOŞULLARINDA KALMASI UYGUN DEĞİL”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, Mehmet Murat Çalık için oluşturulan bilim kurulunun raporuna dikkat çekerek, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya uygun olmadığını söyledi. Küçükosmanoğlu, tutuksuz yargılama kararının verilebileceğini vurguladı. Tayfun Kahraman’ın MS hastalığı nedeniyle cezaevi koşullarının atak riskini artırdığına da işaret etti.

“VERA’NIN TAYFUN’A İHTİYACI VAR”

Toplantıda söz alan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, AYM’nin esastan verdiği ihlal kararına rağmen sürecin işletilmediğini söyledi. Kahraman, “Ailemizin, Vera’nın Tayfun’a sağlıklı ihtiyacı var. Geri dönüşü olmayan sonuçlar yaşanmadan Anayasa Mahkemesi’nin kararının uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.