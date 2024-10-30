İstanbul Barosu'ndan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:07

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:54

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in götürüldüğü İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaboğlu, yaptığı açıklamada Özer'in sabah saatlerinde gözaltına alınarak belediye binasında yapılan aramaya ilişkin ''Belediye başkanımız herhangi bir suç kuşkusu durumunda ifade verebilir konumundadır. Uygulanan işlemler Anayasa'ya uygun bir şekilde yürütülmemektedir. Hemen belediye başkanımızı serbest bırakmalılar'' ifadelerini kullandı.