İstanbul Barosu'ndan 'Neden Parlamenter Sistem' etkinliği: 'Bütün kavramlar allak bullak edildi'
İstanbul Barosu, bugün ‘Neden Parlamenter Sistem, Hangi Parlamenter Sistem?’ başlıklı bir etkinlik düzenledi. İstanbul Barosu konferans salonunda yapılan etkinlikte açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu yaptı.
Moderatörlüğünü İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu yaptığı
Etkinlikte MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Özsoy Boynuzsuz konuştu.
2010 yılında yapılan referandumun Anayasa mahkemesinin yetkisini daralttığını belirten Prof Dr. Süheyl Batum, “Hukuka, ekonomiye ve sosyal yaşama ilişkin bütün kavramlar allak bullak edildi” dedi.
Gücün tek elde toplanmasının ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çeken Batum, “Anayasanın görevlerinden biri de toplumsal yapıda ortaya çıkan ayrışmalara ve çatışmalara hukuksal çözümler üretmek. Bunlar kültürel, etnik ve dinsel sorunlar olabilir. Anayasa sorunlara çözüm üretebildiği müddetçe uzun soluklu olabilir” diye konuştu.
Prof. Dr. Şule Özsoy Boynuzsuz ise yasama yürütme ve yargı organlarında bir denge olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:
“Gücün tekelleşmesini ancak gücü dağıtarak önleyebiliriz. Amacımız özgürlükleri korumak. Yasama ve yürütme aynı siyasi partinin elinde olduğunda ortaya birçok sorun çıkıyor.”
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