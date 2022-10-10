İstanbul Barosu'ndan 'Neden Parlamenter Sistem' etkinliği: 'Bütün kavramlar allak bullak edildi'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 21:24

Moderatörlüğünü İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu yaptığı

Etkinlikte MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Özsoy Boynuzsuz konuştu.

2010 yılında yapılan referandumun Anayasa mahkemesinin yetkisini daralttığını belirten Prof Dr. Süheyl Batum, “Hukuka, ekonomiye ve sosyal yaşama ilişkin bütün kavramlar allak bullak edildi” dedi.

Gücün tek elde toplanmasının ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çeken Batum, “Anayasanın görevlerinden biri de toplumsal yapıda ortaya çıkan ayrışmalara ve çatışmalara hukuksal çözümler üretmek. Bunlar kültürel, etnik ve dinsel sorunlar olabilir. Anayasa sorunlara çözüm üretebildiği müddetçe uzun soluklu olabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Şule Özsoy Boynuzsuz ise yasama yürütme ve yargı organlarında bir denge olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Gücün tekelleşmesini ancak gücü dağıtarak önleyebiliriz. Amacımız özgürlükleri korumak. Yasama ve yürütme aynı siyasi partinin elinde olduğunda ortaya birçok sorun çıkıyor.”