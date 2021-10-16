İstanbul Barosu'nun seçim maratonu başladı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:45

Defalarca ertelenen İstanbul Barosu Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. 8 adayın olduğu kurul, saat 13.00'da 5 bin 135 imzanın toplanmasıyla başladı. Divan üyeleri seçilirken uzun tartışmalar yaşandı. Üyeler genel kurulun başlamaması üzerine alkışlarla protesto etti. Tartışmaların uzamasının ardından Durakoğlu devreye girdi. Çoğunluğun istemesi üzerine Divan Başkanlığına Meltem Karagülle seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son 3 yıl içinde hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu. Adil yargılanma amacıyla yaptığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in ismi okununca Özgürlükçü Avukatlar Grubu, "Ebru Timtik onurumuzdur" sloganlarını attı.

'TEK ADAMA MAHKUM OLMAYAN BİR DÜZEN'

Genel kurulun açılış konuşmasını mevcut İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu yaptı. Durakoğlu, "Baromuz tarihinde 1986 yılında bir yasa değişikliği sırasında Genel Kurulun bir yıl uzaması suretiyle yapılmasından sonra, ikinci kez gecikmiş bir genel kurul yapıyoruz. Evet biz avukatız, evet biz bir hukuk kurumuyuz, evet biz bir meslek odasıyız ama kanunun bize verdiği yetkiyle hukukun üstünlüğünü göz etmek ve haklarına sahip çıkmak için bir demokrasi mücadelesini öncelemek zorundayız. Latin Amerika ve Sahra altı Afrika ülkelerinin kimilerinde görülen bu rejime mutabık olamayız. Kuvvetler ayrılığını öngören yargı bağımsızlığını tarafsızlığını ana eksen sayan tek adamın iki dudağına mahkum olmayan bir yeni düzlemin inşaasında İstanbul Barosu varolmalıdır. Olacağız"diye konuştu. Durakoğlu son olarak şunları söyledi:" Son kez aday olma kararlılığım nedeniyle, edindiklerimi not bırakmayı görev sayacağım. 2024 yeterlilik sınavlarının dur durabileceği konusundaki endişelerimi de paylaşmak isterim. İstanbul Barosu Genel Kurulu'ndan mesleki sorunların çözümüne dair yaklaşımlar özenle değerlendirilecektir. Özellikle çözüm arayışları ve gerçekçi projeler mesleğimizin geleceğini de şekillendirecektir."

Başkan adaylarının gelecek dönem için vaatlerini anlatacağı genel kurulda, mevcut yönetimin faaliyetleri, denetim ve disiplin kurulu raporları görüşülecek.

Şu ana kadar 8 adayın çıktığı genel kurulda; mevcut başkan, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu yeniden bu göreve talip olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Ata Yazıcıoğlu, Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu adayı Sezin Uçar, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, Hukukçular Platformu Adayı Burhan Öğütçü ve Bağımsız Avukatlar grubu adayı İshak Şâdi Çarsancaklı oldu.