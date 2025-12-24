İstanbul Beşiktaş'ta el fenerli, gaz lambalı 'zifiri karanlık' protestosu: 'Bu saatte işe gitmek insanların motivasyonunu bozuyor'

Kış aylarında saatlerin 1 saat geri alınmasıyla gün ışığından daha fazla faydalanılmasına imkan tanıyan kış saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılında kaldırılmış, tüm yıl boyunca tek saat kullanılmaya başlanmıştı.

Uygulamanın kaldırılmasının ardından kış mevsiminin gelmesi ile beraber, çalışanlar ve öğrenciler gün doğmadan karanlıkta yola çıkmak durumunda kalıyor. CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı bu sabah Barbaros Meydanı’nda tek saat uygulamasını protesto etti. Eylemde CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kış saati uygulamasının kaldırılması nedeniyle güne karanlıkta başlayan vatandaşların motivasyonun düştüğünü, veriminin azaldığını, çocukların okula mutsuz gittiğini, ayrıca uygulamanın vatandaşın elektrik kullanımını da artırdığını belirten Arslan “(Saatlerin) ısrarla geri alınmamasını protesto ediyoruz” dedi.

CHP’liler eyleme el fenerleri, gaz lambaları ve saatlerle katıldı. Açıklama sırasında elindeki saati gösteren Arslan saat 07:39’da havanın hala karanlık olmasına dikkat çekti. Arslan şöyle konuştu:

"ZİFİRİ KARANLIKTA ÇOCUKLARIMIZ OKULLARINA GİDİYORLAR, AĞLAYARAK, MIZMIZLANARAK, KEYİFSİZ VE MUTSUZ BİR ŞEKİLDE"

“Maalesef bu zifiri karanlıkta çocuklarımız okullarına gidiyorlar, ağlayarak, mızmızlanarak, keyifsiz ve mutsuz bir şekilde. Çocuklarımızın daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli, derslerinde daha başarılı olabilmesi için saatlerin mutlaka geri alınmasını talep ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz, kadınlarımız, büyüklerimiz de olsun bu saatte işe gitmek insanların motivasyonunu bozuyor, günlük hayatta da iş verimini azaltıyor. Bunlar sabit bir şekilde açıklanmıştır.

Bu saat oldu hala zifiri karanlıkta insanlarımız işe gidiyor. Bizim milletimiz bunu haketmiyor. Haketttiği ve günlük verimini artırıcı şekilde saatlerin mutlaka en kısa zamanda geri alınması lazım. Alınmazsa, halkın iktidarında ilk projelerimizden biri bu olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz, işlerine, okullarına gidecekler, eğitimlerini daha keyifli daha mutlu, daha huzurlu yapacaklar. Bunun yanında, dün akşam asgari ücret açıklandı. Hem milletimize bu şekilde işkence yapıp hem de 28 bin 75 lira asgari ücretin açıklanmasını da protesto ediyoruz. Halkın iktidarında bu konuyu da hep birlikte çözeceğiz.”

"TEDİRGİN HİSSEDİYOR İNSAN KENDİNİ, ÖZELLİKLE KADINLAR"

ANKA Beşiktaş'taki vatandaşlara mikrofon uzatarak güne karanlıkta başlamaya ve tek saat uygulamasına ilişkin düşüncelerini sordu.

Bir vatandaş, "Kötü. Sabah erken kalkıyorsun karanlık, akşam işten çıkıyorsun karanlık; güneşi göremiyorsun. İnşanı ne kadar mutlu edebilir ki?" derken bir diğer vatandaş "Memnun değilim" dedi.

Bir diğer vatandaş da, "Hiç hoş değil ve hiç güvenli değil maalesef. Tedirgin hissediyor insan kendini, özellikle kadınlar" şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "Bizim için neyse de çocuklar için kötü. (Tek saat uygulamasıyla) iyi bir şey yapmıyorlar aslıda" dedi.