İstanbul bir ilkokulda 9 yaşındaki çocuk 8 yaşındaki arkadaşının kolunu 2 yerden kırdı

Olay, geçen ay Büyükçekmece Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşındaki Y.K.Ş. okulda bir süredir kendisini rahatsız eden 9 yaşındaki çocuk tarafından darbedilerek kolu 2 ayrı yerinden kırıldı.

İddiaya göre olayın ardından okuldaki öğretmenleri, Y.K.Ş.'nin ailesini arayarak, "oğlunuz arkadaşıyla kavga etti duvara çarptı" dedi. Oğlunu okuldan alıp hastaneye götüren anne Songül Gökdemir, oğlunun kolunun 2 ayrı yerinden kırıldığını öğrenip ameliyata alınacağını duyduğunda büyük şok yaşadı. Konuyla ilgili anne Gökdemir savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcılıktan ise 'söz konusu Suça Sürüklenen Çocuğun yaşının 12'den küçük olduğu gerekçesi ile kovuşturmaya yer yoktur' kararı çıktı. Anne Gökdemir karara itiraz ederken mağdur Y.K.Ş. ise haftalardır okula gidemiyor. Eğitimi aksayan çocuğun 2 hafta sonra ise platinlerinin çıkarılması için yeniden ameliyata gireceği öğrenildi.

"OKULA GİTTİĞİMDE AMBULANS ÇAĞRILMAMIŞTI"

Yaşanan olayı anlatan Songül Gökdemir, "Arkadaşlarından darbe aldığını biliyordum. Ayrıca Eylül ayından bu yana bir arkadaşının onun kolunu kırmaya çalıştığını söyledi. Ben de 'arkadaşını öğretmene söyle' dedim. Bundan kaçıyordu. O gün de rehber öğretmenine bu arkadaşını şikayet ettiler. Ben işe gittim 1 saat sonra öğretmeni aradı. Oğlunuz arkadaşıyla birbirini itekledi kolunu duvara çarptı gelir misiniz ?' dedi. Kendi imkanımla hastaneye götürdüm. Okula gittiğimde de oğlum derste oturuyordu. Öğretmen ders işliyordu ambulans çağırılmamış. Hastanede kolunda 2 tane kırık olduğunu acilen de ameliyata girmesi gerektiğini öğrendim. 3 gün sonra ameliyata alındı. Kolundaki platinlerden dolayı her gün pansumanı var. 2 hafta sonra tekrar ameliyatı var" dedi.

"ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN İNTİKAM ALMIŞ"

Okul yönetiminin ve karşı tarafın ailesinin şikayetten sonra evlerine geldiğini ifade eden anne Songül Gökdemir, "Dedikleri tek şey ‘biz çalışıyoruz ilgilenemiyoruz' oldu. Oğluma bunu yapan 4'üncü sınıflar, 3'üncü sınıfların katına inip çete şeklinde kapüşonlarını çekip itiyorlar. Başka çocuklara karşı da merdivenlerden itme var darbetme var. O gün 'geçmiş olsun' diye geldiklerinde sordum. Sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış. Bana böyle söyledi. Kolunu çeviriyor arkaya doğru. Zaten çığlık çığlığa bağırıyor. Oğlumun arkadaşları geliyor. Kamera kayıtları yok çünkü kameranın görmediği yerde olmuş denildi" diye konuştu.