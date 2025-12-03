Cumhuriyet Gazetesi Logo
MEB'den ‘akran zorbalığı’ düzenlemesi: İlkokula başlama yaşı değişiyor

3.12.2025 15:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek" iddiasıyla yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Buna göre, okul içi yaş farklılıklarını en aza indirmek için okula başlama yaşı yeniden düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, halihazırda 69 ay olan ilkokula başlama yaşıyla ilgili yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, "Akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek" iddiasıyla yapılacak düzenlemeyle ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması öngörülüyor. 

Düzenlemeyle velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek okula başlama yaşını 3 ay daha erken ya da 3 ay daha geç yapacak.

Halen 69 ayı dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Velilerin dilekçesiyle bu süre 66 aya kadar inebiliyor.

 

 

Bakan Tekin’in müsteşarlığı döneminde başlayan bu uygulamanın şimdi yeniden değiştirilmesi planlanıyor.

 

