MEB'den ‘akran zorbalığı’ düzenlemesi: İlkokula başlama yaşı değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, halihazırda 69 ay olan ilkokula başlama yaşıyla ilgili yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, "Akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek" iddiasıyla yapılacak düzenlemeyle ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması öngörülüyor.

Düzenlemeyle velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek okula başlama yaşını 3 ay daha erken ya da 3 ay daha geç yapacak.

Halen 69 ayı dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Velilerin dilekçesiyle bu süre 66 aya kadar inebiliyor.

Bakan Tekin’in müsteşarlığı döneminde başlayan bu uygulamanın şimdi yeniden değiştirilmesi planlanıyor.