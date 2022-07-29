İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 20:19

İstanbul Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'da gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde ve 134 metre uzunluğundaki SPARTA isimli kargo gemisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası meydana gelmiştir. Söz konusu arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri yönlendirilerek müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı" ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.