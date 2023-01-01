İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

AA
01 Ocak 2023 Pazar, 08:41
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.


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