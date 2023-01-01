İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.
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