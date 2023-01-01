İstanbul Boğazı'na dalan Noel Baba denizden plastik balık çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki balık avını protesto etmek ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek isteyen Derindere Saygı Dalış Topluluğu Noel Baba kılığında dalış yaparak denizden plastik balık çıkardı. "Çocuklarımıza plastik balık bırakmayalım" diyen Noel Baba kirliliğe dikkat çekti.

DHA
01 Ocak 2023 Pazar, 07:00
İstanbul Boğazı'na dalan Noel Baba denizden plastik balık çıkardı
Abone Ol google-news

Denizlerdeki kirlenmeyi ve İstanbul Boğazı'ndaki balık avını protesto etmek isteyen Derindere Saygı Dalış Topluluğu, Noel Baba kılığında dalış yaparak denizden plastik balık çıkardı.

Noel Baba kılığında dalış yapan Saruhan Singen'e Yener Kuşçu ve Gökhan Karakaş eşlik etti. Yaklaşık yarım saatlik dalış ile Noel Baba bu sefer denizden plastik balık ve şişeler çıkardı. 

ÇOCUKLARIMIZA PLASTİK BALIK KALMASIN

Noel Baba kılığındaki dalgıç Saruhan Singen gelecek kuşakların istavrit ve hamsi yemesi için denizlerimizi korumanın önemine dikkat çekerek "Görüyorsunuz plastik balıklar. Lütfen herkes sorumluluk sahibi olsun. Tüm balıkçılardan rica ediyoruz. Küçük balık avlamayalım. Yasal boy limitlerine dikkat edelim. 2023 senesi barışçıl, sağlıklı, hastalıksız temiz ve bol bol mavilikler tertemiz denizler içerisinde çok güzel balıklar olsun. Çocuklarımıza bu plastik balıklar kalmasın" dedi.


yılbaşı Yılbaşı Gecesi Noel Baba İstanbul Boğazı

En Çok Okunan Haberler