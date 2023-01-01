İstanbul Boğazı'na dalan Noel Baba denizden plastik balık çıkardı

01 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Denizlerdeki kirlenmeyi ve İstanbul Boğazı'ndaki balık avını protesto etmek isteyen Derindere Saygı Dalış Topluluğu, Noel Baba kılığında dalış yaparak denizden plastik balık çıkardı.

Noel Baba kılığında dalış yapan Saruhan Singen'e Yener Kuşçu ve Gökhan Karakaş eşlik etti. Yaklaşık yarım saatlik dalış ile Noel Baba bu sefer denizden plastik balık ve şişeler çıkardı.

ÇOCUKLARIMIZA PLASTİK BALIK KALMASIN

Noel Baba kılığındaki dalgıç Saruhan Singen gelecek kuşakların istavrit ve hamsi yemesi için denizlerimizi korumanın önemine dikkat çekerek "Görüyorsunuz plastik balıklar. Lütfen herkes sorumluluk sahibi olsun. Tüm balıkçılardan rica ediyoruz. Küçük balık avlamayalım. Yasal boy limitlerine dikkat edelim. 2023 senesi barışçıl, sağlıklı, hastalıksız temiz ve bol bol mavilikler tertemiz denizler içerisinde çok güzel balıklar olsun. Çocuklarımıza bu plastik balıklar kalmasın" dedi.