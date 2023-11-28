Son dakika... İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:10

Güncelleme: 28.11.2023 - 18:22

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

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