Son dakika... İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:10
Son dakika... İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
Abone Ol google-news

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler