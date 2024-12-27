İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:14

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:14

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, derin denizde boru indirme gemisi Castorone’nin geçişi nedeniyle geçici olarak ve çift yönlü olarak durduruldu. Türkiye'nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gazı taşıyacak boru hattını döşeyecek olan Castorone, 5 kılavuz kaptan eşliğinde Nene Hatun acil müdahale gemisi, KURTARMA-7, KURTARMA-10, KURTARMA-11 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile 8 hızlı tahlisiye botunun refakatinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Castorone'nin geçişi sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Yeniköy açıklarında makine arızası yapan Cordelia Moon isimli 274 metre boyundaki tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince yedeklenerek güvenli bir şekilde Ahırkapı Demir Sahası’na çekildi. Müdahalede Kılavuz Kaptan, Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin görev aldığı kaydedildi.

Yetkililer, her iki operasyonun da başarıyla tamamlandığını ve deniz trafiğinin kontrollü şekilde yeniden açıldığını duyurdu.