İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentteki riskli binaların sayısını açıkladı: 1556 saatli bomba!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

İstanbul Küçükçekmece’de önceki gün 1988 yılında inşa edilen üç katlı apartmanın kendi kendine çökmesi ve bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözler olası İstanbul depremi ve kentteki riskli yapılara çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı açıklamaya göre kentteki yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırma amacıyla ücretsiz başlattığı hızlı tarama testlerinde bugüne kadar yüksek riskli ve çok riskli 1556 bina tespit edildi.

Olduğu yerde çökme tehlikesi taşıyan 178 bina yıkılarak kentsel dönüşüm sürecine girdiğine vurgu yapılan açıklamada 96 binada resmi süreç başlatıldığı öğrenildi. İBB, geriye kalan 1443 bina için de sahipleri ile ilçe belediyelerini bilgilendirdiğini duyurdu.

Cumhuriyet’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özer Or, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha gündeme gelen ve 2018’de çıkarılan imar affına da değindi.

Or şöyle konuştu:

“‘İmar barışı’ adıyla gündeme getirilen afla beraber İstanbul’da yaklaşık 318 bin binaya yapı kayıt belgesi verildi. Bu yurttaşların kendi iradeleriyle evlerinin mevcut ruhsatlarına uygun bir şekilde inşa edilmediğine ya da ruhsata uygun bir şekilde inşa edildikten sonra ruhsata aykırı değişiklikler yapıldığı anlamına geliyor. İzin alamayacakları ya da gerekli harçları ödeyemeyeceklerini düşünerek beyan için başvurulmayan çok sayıda yapı da var.”

‘DENETİM YAPILMIYOR’

Özer Or, bazı binaların zemin katlarında işlev değişikliği nedeniyle lokanta, spor salonu, güzellik salonu gibi işyerleri açıldığını ve kimi binalarda taşıyıcı sisteme müdahalelerde bulunulduğunu söyledi.

Tadilat işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Or, “6 Şubat depremlerinde kolon kesme, kiriş tahrip etme gibi birçok uygulamayı gördük. Denetimi yeterince yapılamıyor. Ayrıntılı incelemeler yapılamadığı için kaçak katı olan bina sayısını bilmiyoruz. Ruhsatına aykırı inşa edilmiş bina sayısını bilmiyoruz” dedi.

Or, yapıların hızla incelenmesi ve denetimlerin tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak tespit edilen binaların da hızla güvenli hale getirebilmesi için güçlendirmeye uygunsa güçlendirilmesi uygun değilse yıkılıp yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan İBB işktiraki KİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, İstanbul’da olası bir depremde 200 bin binada yıkılma riski olduğunu belirtti. Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili ise Kurt, “Dönüşüm anlaşması yapılsaydı acı yaşanmazdı” dedi.



BİR ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Küçükçekmece’de çöken bina ile ilgili dün gözaltına alınan dört şüpheliden bina sahibi H.M.G. tutuklanması, binanın girişindeki döner dükkânının eski sahibi Ö.K. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

