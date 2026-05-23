İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’na hazırlıklarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve kurbanlıkların kente giriş yapmasıyla birlikte, İstanbulluların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İBB, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla Alibeyköy-Eyüpsultan, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik ve Paşaköy-Sancaktepe olmak üzere 4 tesiste hizmet verecek.

KURBANLIK ALANLARA DENETİMLER

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2025 tarihinden itibaren kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişinin başlamasıyla İBB ekipleri, İstanbul’da yaklaşık 1.000 kadar kurban satış ve kesim yerini denetlemeye başladı. Şehre kaçak hayvan girişlerini önlemek için ise Bakanlık, Emniyet ve Zabıta ile ortak denetimler yapılıyor.

“KURBAN MOBİL UYGULAMASI İLE KOLAY ERİŞİM”

İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapabilecek. İBB tesislerinden hizmet almak isteyenler, kesim işlemleri için kurban alanlarındaki ofislerden sıra numarası alabilecek.

TANITIM MATERYALLERİ HAZIR

Kurban dönemi boyunca farkındalık oluşturmak için ‘Kurban Hakkında Bilinmesi Gerekenler’ ve ‘Kurban Eti Saklama Koşulları’ broşürleri, İBB İletişim Noktalarında ve ilçelerde dağıtılacak.

BOĞA TİMİ GÖREV BAŞINDA

Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kuruldu, eğitimleri tamamlandı. İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

TEMİZLİK EKİPLERİ BAYRAM SÜRESİNCE SAHADA OLACAK

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurban satış ve kesim alanlarında başlayan mekanik süpürme, yıkama ve elle temizlik çalışmaları; bayram süresince ve kurbanlık alanların boşaltılmasına kadar devam edecek. Ayrıca, İstanbul genelinde mezarlıklarda bayram öncesinde yıkama ve temizlik çalışmaları yapılacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 27-30 Mayıs arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Metro İstanbul AŞ, bayramın 1. günü hatlarda Pazar Günü Tarifesi uygulayacak, bayramın diğer günlerinde ise Cumartesi Günü Tarifesi ile hizmet verecek. Gece metrosu hizmeti, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde; gece metrosu işletilen hatlarda kesintisiz olarak devam edecek. İETT, Metro İstanbul AŞ ve Şehir Hatları AŞ gerekli hallerde ek seferler koyacak.

İETT’DEN KURBAN ALANLARINA ULAŞIM KOLAYLIĞI

İETT, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında İstanbulluların kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmesi için Alibeyköy-Ferthatpaşa ve Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Yerleri için 15 farklı hatta hizmet verecek. Ayrıca; otobüs, metrobüs, Tarihi Tünel, Adalar ve Nostaljik Tramvay seferleri de tam kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek.

İETT’NİN KURBAN ALANLARINA ULAŞIM SAĞLAYAN HATLARI

Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı için; TM11-Yeşilpınar-Alibeyköy, TM17-SultangaziGazi-Alibeyköy, TM6-Mevlana-Alibeyköy, TM8-Akşemsettin-Alibeyköy. Ferhatpaşa Kurban Satış ve Kesim Alanı için; 14KS-Sultanbeyli Gölet-Kozyatağı Metro, 18UK-Uzundere-Kozyatağı, 19YK-Yenidoğan-Kayışdağı, 320A-Sultanbeyli Mimarsinan/Samandıra-Üsküdar, 320Y-Yenidoğan-Kozyatağı Metro. Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı için; 132M-Sultanbeyli Mimarsinan-Kartal Metro/Cevizli, 18M-Sultanbeyli Mimarsinan-Uzunçayır Metrobüs/Harem, SM3-Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, UM74-Sultanbeyli Devlet Hastanesi/Necip Fazıl Metro-Dudullu OSB, SM6-Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Samandıra Merkez Metro. Pendik Kurnaköy Kurban Pazarı için 20 Mayıs 2026 itibarıyla KRB3 Pendik-Kurnaköy Hattı da hizmete alındı.

ÇÖLYAK HASTALARINA BAYRAM HEDİYESİ

Kurban Bayramı kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan 5 bin 300 çölyak ve PKU hastası için hazırladığı glütensiz ürün kolilerini gönderdi. Bayram destek kolilerinde; 1 kilogram glütensiz un, 5 adet glütensiz roll ekmek ve glütensiz tatlı kurabiye yer alıyor. İstanbul Halk Ekmek AŞ, yılda üç kez gönderdiği destek paketleriyle Çölyak ve PKU hastalarının yanında olmaya devam ediyor.

İBB KÜLTÜR AŞ MÜZELERİ GENÇLERE ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi; Kurban Bayramı’na özel kampanyayla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kampanya kapsamında, 27-30 Mayıs tarihleri arasında bayram boyunca T.C. vatandaşı 18 yaş ve altı gençler müzeleri ücretsiz ziyaret edebilecek.

‘DERİNDEN GELEN SESLER’ KONSERLERİ ŞEREFİYE SARNICI’NDA

1600 yıllık geçmişiyle Şerefiye Sarnıcı, ‘Derinden Gelen Sesler’ konserleriyle Kurban Bayramı boyunca tarih ve müziği bir araya getiriyor.

MİNİATÜRK’TE KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL ETKİNLİKLER

İBB Kültür AŞ’nin Kurban Bayramı kapsamında hazırladığı çocuk etkinlikleri, 29-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Miniatürk’te ziyaretçilerle buluşuyor.

BAYRAM İNDİRİMLERİ

İstanbul Kitapçısı, Kurban Bayramı’na özel bir indirim kampanyası düzenliyor. 27-30 Mayıs tarihleri arasında yabancı yayınlar hariç tüm kitaplarda İstanbul Kitapçısı şubelerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.