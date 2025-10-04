İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud Filosu' açıklaması: 137 eylemci İstanbul'a geliyor!

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan, ancak İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndaki eylemcilerin bir bölümü bugün Türkiye'ye geliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 36'sı Türk olmak üzere 137 eylemcinin, bugün saat 15.05'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağını aktardı.

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uçak saat 13:40’ta kalkmıştır ve saat 15:05’te İstanbul Havalimanına inmesi beklenmektedir. Uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcu yer alacaktır.

Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler şehrimize inmeleri akabinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması sağlanacak ve akabinde İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne intikalleri sağlanarak ifadelerine başvurulacaktır, soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir, kamuoyunun bilgisine duyurulur."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da, Sumud Filosu'na ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın TSİ 15:40 civarında iniş yapması beklenmektedir. Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunmaktadır."