Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud Filosu' açıklaması: 137 eylemci İstanbul'a geliyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud Filosu' açıklaması: 137 eylemci İstanbul'a geliyor!

4.10.2025 14:20:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud Filosu' açıklaması: 137 eylemci İstanbul'a geliyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Sumud Filosu'nda yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 eylemcinin içinde bulunduğu uçağın saat 13.40'ta hareket ettiğini ve saat 15.05'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan, ancak İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndaki eylemcilerin bir bölümü bugün Türkiye'ye geliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 36'sı Türk olmak üzere 137 eylemcinin, bugün saat 15.05'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağını aktardı.

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uçak saat 13:40’ta kalkmıştır ve saat 15:05’te İstanbul Havalimanına inmesi beklenmektedir. Uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcu yer alacaktır.

Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler şehrimize inmeleri akabinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca  sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması sağlanacak ve akabinde İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne intikalleri sağlanarak ifadelerine başvurulacaktır, soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir, kamuoyunun bilgisine duyurulur."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da, Sumud Filosu'na ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın TSİ 15:40 civarında iniş yapması beklenmektedir. Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunmaktadır."

İlgili Konular: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Sumud Filosu

İlgili Haberler

Küresel Sumud Filosu’nda yeni gelişme! 'Türk aktivistler yarın Türkiye'ye getirilebilir!'
Küresel Sumud Filosu’nda yeni gelişme! 'Türk aktivistler yarın Türkiye'ye getirilebilir!' Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sumud Filosu açıklaması geldi. Keçeli, ‘Vatandaşlarımız yarın öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilebilir’ dedi.
İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto için genel greve gidildi
İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto için genel greve gidildi Ülkede 100 kentte, ulaşımdan eğitime pek çok sektörde çalışanlar iş bırakarak öğrencilerle birlikte İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını ve İsrail'e karşı tutum almayan İtalyan hükümetini protesto etti.
Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı: 36'sı Türk vatandaşını taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalandı
Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı: 36'sı Türk vatandaşını taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalandı Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerden aktivistlerin olduğu ve İsrail güçlerinin el koyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere tahsis edilen uçağın İstanbul'a gelmek üzere havalandığını belirtti.