İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto için genel greve gidildi

İtalya'da işçi sendikalarının çağrısıyla İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için genel greve gidildi.

Ülkede 22 Eylül'de İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımının durması için yapılan geniş çaplı grevin ardından yine sendikaların çağrısıyla İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etmek üzere greve gidildi.

Ulaşım başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışanlar iş bırakırken, öğrenciler de işçilerle protesto için meydanlara indi.

Grev çağrısı yapan sendikaların başında gelen ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu'ndan (CGIL) yapılan açıklamada, ülkede bugün 100 kentte toplamda 2 milyon kişinin sokaklara dökülerek, Küresel Sumud Filosu'na desteklerini ve Gazze halkına dayanışmasını gösterdiği belirtildi.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, başta olmak üzere birçok kentte protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Roma'da merkez garı Termini önünde toplanan binlerce kişi, buradan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yürüdü.

Bakanlık önünde, İsrail'e karşı tutum almadığı gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ve hükümete tepki gösterildi.

Protestocular, daha sonra Roma çevre yoluna çıkarak burayı trafiğe kapattı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Katiller", "Nehirden denize özgür Filistin", "İntifada", "Özgür Gazze", "Siyonist, terörist devlet İsrail", "Meloni istifa", "Utanın" ve "Hükümet istifa" sloganları attı.

Protestocular, "Gazze'de soykırımı durdurun", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Gazze'nin bombalanmasını durdurun", "İsrail'le anlaşmaları durdurun" yazılı dövizler açtı.

Bazı göstericiler de Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yaktı.

GÖSTERİCİLER, İTALYA HÜKÜMETİNE İSRAİL'E KARŞI TAVIR ALMA ÇAĞRISI YAPTI

Gösteriye katılan sendikacı Andrea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada Gazze'nin işgalini ve Filistin'deki soykırımı protesto etmek için bulunuyoruz. Çünkü (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini durdurabilecek, Filistin'de barışın yeniden sağlayabilecek tek şey olan, İsrail ile tüm işbirliklerinin durdurulmasını talep ediyoruz." dedi.

Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetini eleştiren Andrea, "İtalya hükümeti, Filistin Devleti'ni tanımayan, Filistin'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranan, İsrail'e karşı hiçbir önlem almayan bir hükümettir. Dolayısıyla Gazze'de yaşananlardan ve 70 bin kişinin, 20 bin çocuğun öldürülmesinden sorumludur, suç ortağıdır. Bu yüzden İtalya hükümetinin tutumuna karşıyız, buradayız çünkü İtalya hükümetinin uluslararası düzeyde tavır almasını istiyoruz." diye konuştu.

"BU SOYKIRIMA KARŞI TAVIR ALMAYACAKSA, MELONİ'NİN İSTİFASINI TALEP EDİYORUZ"

Bir başka çalışan Matteo da birçok öğrenci, emekçi, işsizin bulunduğu bu meydana gelmekten kendini alamadığını belirtti.

Matteo, "Çünkü bu (Meloni) hükümet, İtalyanları temsil ettiğini, 'vatanseverlerin hükümeti' olduğunu iddia ediyor ama ülkemizden aktivistlerin İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldığını görmezden geliyor. Oysa bu aktivistler, dünyadaki tüm uluslararası mahkemeler tarafından gayrimeşru ve yasa dışı kabul edilen bir ablukayı, insani yardımlarla delmeye çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Matteo, Meloni hükümetinin 2 yıldır soykırıma imza atan İsrail ile olan anlaşmaları sorgulamamasını da eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meydandan öğrenciler, işçiler, işsizler olarak, bu ülkenin çoğunluğu olarak, bu soykırımın sona ermesi gerektiğini, hükümetin bir tavır alması gerektiğini ve eğer hükümet soykırımın yanında yer almayı seçerse, bu hükümetin gitmesi gerektiğini açıkça ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Bu soykırıma karşı tavır almayacaksa, Meloni'nin istifasını talep ediyoruz. Filistin'e özgürlük."

İTALYA'NIN DÖRT BİR YANINDA GÖSTERİLER YAPILDI

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yaklaşık 100 bin kişi, Küresel Sumud Filosu ve Filistin'e desteklerini göstermek için grev kapsamında meydanlara indi.

Yürüyüşlerine, Milano'nun Porta Venezia semtinden başlayan göstericiler, çevre yolunu trafiğe kapattı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucunda bazı protestocuların da şişeler fırlatarak karşılık verdiği görüldü.

Torino'da da öğrenciler ve işçiler protesto yürüyüşü yaparken, bir grup da kentteki teknoloji haftası etkinliklerinin yapıldığı yere girmek istedi. Bu noktada güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı göstericiler de şişe atarak karşılık verdi.

Napoli kentindeki protestolarda da işçiler "Filistin'e özgürlük", öğrenciler "Her şeyi engelliyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Bologna'daki protestoda çevre yolunu trafiğe kapatan göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldiği ve arbede çıktığı belirtildi.

Pisa kentinde ise göstericilerin, Pisa Galileo Galilei Uluslararası Havalimanı'nda aprona çıkarak havalimanında faaliyetlerin geçici olarak durmasına yol açtığı kaydedildi.

Bugünkü protestoların hedefinde yer alan ve istifası da istenen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini de CGIL'ın savaş politikası izlediğini öne sürerek, bu yüzden bugün yaklaşık 30 polisin gösterilerde yaralandığını söyledi.