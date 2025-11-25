İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'operasyon' güncellemesi: Önce 'BAE casusluğu' dediler, sonra silip yeni açıklama yaptılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri'nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 kişi tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIK O AÇIKLAMAYI SİLDİ

Söz konusu operasyon, bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyuruldu. Ancak saatler sonra Başsavcılığın söz konusu operasyona dair açıklamasını sildiği görüldü.

YENİ AÇIKLAMA: BAE GİTTİ, 'YABANCI ÜLKELER' GELDİ

Operasyonla ilgili ilk açıklamasını X hesabından silen Başsavcılık, daha sonra yeni bir kamuoyu duyurusu yaptı. Ancak yeni açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri veya herhangi bir ülkenin adres gösterilmediği, bunun yerine "yabancı ülkeler" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan “Casusluk” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevleri ile irtibata geçerek biyografi bilgisi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25.11.2025 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurt dışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

"BAE İLE İRTİBATLARI YOK" İDDİASI

Başsavcılıktan gelen son açıklamada ise şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Bugün basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.