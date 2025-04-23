İstanbul D-100 Karayolu'nda motosiklet tankere çarptı: 1 ölü

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:26

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:33

Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosikletli öldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

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