İstanbul D-100 Karayolu'nda motosiklet tankere çarptı: 1 ölü
Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosikletlinin öldüğü belirtildi.
Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosikletli öldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
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