İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı!

21.01.2026 14:36:00
İHA
Sultanbeyli ilçesinde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı yurttaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesiİlker Sokak üzerinde yangın meydana geldi.

İddiaya göre; 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan 12 yurttaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı yurttaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı yurttaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

