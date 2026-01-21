İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesiİlker Sokak üzerinde yangın meydana geldi.

İddiaya göre; 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan 12 yurttaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı yurttaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı yurttaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.