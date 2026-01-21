Susurluk’ta yük treninde yangın paniği

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, Ömerköy-Gökçedere Mahalleleri arasında seyir halinde olan TCDD’ye ait 33376 sefer sayılı Bandırma-Afyon seferini yapan yük treninde yangın çıktı.



Edinilen bilgilere göre, DE 36 002-1 numaralı lokomotifin arkasına bağlı bulunan DE 36 015 numaralı lokomotifin makine, yağ ve elektrik sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği’ne bağlı 2 araç ve 9 personel ile Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 2 personel sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müşterek çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.