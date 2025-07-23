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İstanbul'da 6 katlı binada korkutan yangın!

İstanbul'da 6 katlı binada korkutan yangın!

23.07.2025 07:59:00
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DHA
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İstanbul'da 6 katlı binada korkutan yangın!

Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan 6 katlı binanın üst katındaki dairede yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede hasar oluştu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Keçesuyu Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada saat 02.45 sıralarında yangın çıktı. 

Edinilen bilgiye göre; binanın üst katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm daireyi sararken, çevredekilerin uyarısı üzerine bina sakinleri de dışarı çıktı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. 

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