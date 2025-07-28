İstanbul'da aile katliamı: Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, 03.25 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Ahmet Cin'in (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Emine Cin (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.